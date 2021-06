Gilles CAPOULADE

 Force de vente - Commercial :

vente direct - B toC – B to B - R+1 R+2

Ventes de produits finis - Ventes de services – Ventes sur Plan

 Contrôle Technique Immobilier :

Réalisation de dossiers Techniques immobiliers, depuis 2007

Habilitations Techniques :

Gaz - Électricité - Amiante - Performance énergétique - CREP - État parasitaires

Obtention : 27/12/2007 Échéance : 26/11/2017

 Encadrement, formation, management :

Recrutement, management, formation et suivi de collaborateurs durant 6 années. Formation management COHE – CRECI

 Logistique :

Plusieurs années d’expériences dans différents secteurs, PME, GSM, associatif :

Analyse, gestion, approvisionnement humain et matériel sur site, distribution, respect des délais impératifs.

 Informatique :

Outils bureautiques : maîtrise MS Office et Windows, Pao / Dao

Gestion : CIEL Gestion commerciale, CIEL Comptabilité,

Marketing : Php, html, javascript, Pao

Connaissance en télécoms et réseaux : Internet, ADSL, Voix, Données, IP, VPN, LAN / WAN.

 Gestion commercial et comptable





 LOISIRS : Moto, parapente, kite-surf, tennis, football, nouvelles technologies, cinéma. Photographie



Mes compétences :

Responsable d'agence

Coaching d'équipe

Bâtiment tous corps d'états

Audit