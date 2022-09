Gilles CHAUMONT

Http://www.gil-reportages.com



J’ai eu la chance de passer trente-sept ans de ma vie dans la même entreprise, Groupe Degaud à Grenoble (Géomètre expert). J’y ai évolué et fini ma carrière comme technicien-géomètre et opérateur DAO (dessin assisté par ordinateur). Ce métier m’a donné le goût de: l’observation, de la lecture des cartes, de la toponymie, de la création de plans, du voyage et de la rencontre. Lors de mes missions à l’étranger, au Soudan en 1978, ma première visite en Afrique noire où j’ai résidé neuf mois, j’y ai découvert la gentillesse des habitants, des couleurs et des contrastes que l’on trouve nul par ailleurs sauf peut-être dans le film Out Of Africa de Sydney Pollack et ma vrai passion pour le reportage photographique. Je possédais à cette époque un appareil photographique réflex, le Nikkormat-FT3, avec comme objectifs 50mm f/1,4, 80/200mm f/4.5 et un mythique 500mm à miroir. Plus tard en 1981 j’ai fait un déplacement de cinq mois en Irak où j’ai découvert l’ancien croissant fertile de l’antiquité, berceau de notre civilisation et ses vestiges magnifiques. Depuis deux ans je me suis mis au numérique, d’abord avec un NIKON D200 puis un NIKON D700. Je possède donc actuellement deux boîtiers ainsi que des objectifs et du matériel NIKON.

La photographie a tout d’abord été un passe-temps, déjà en 1972 avec un Kodak Reitinette 1A, je photographiais mon passage sous l’uniforme, mon école, ma famille, mes amis, mes vacances.

J’ai décidé, en commun accord avec elle, de quitter cette entreprise, en avril 2011, depuis je me prépare pour réaliser mon rêve et ma passion. Je m’installe comme reporter photographique événementiel le 1er janvier 2012, sous le nom de « gil-reportages », dans la belle commune de La Murette, près de Voiron dans l’Isère.

Je vous invite à visiter mon site qui est en cours de construction.

Vous qui appréciez mes photos, et qui avez le désir d’immortaliser des moments uniques de votre vie, je vous invite à me contacter.

Au plaisir de vous rencontrer.

Cordialement.



Mes compétences :

CAO/DAO

Photographe mariage

Reportage photo

Toponymie

Reportages photographiques artistiques et hum

Gestion de patrimoine

Géographie

Histoire de l'art

Généalogie

Édition

Tourisme

Sport

Industrie

Archéologie

Microstation

DAO

Topographie