GILLES CIMENT est né en 1962. Après avoir créé (en 1983) et dirigé La Bibliothèque du Cinéma à Paris, il devient en 1991 Chef de projet au Département de l'audiovisuel de la Bibliothèque Nationale de France en construction, puis entre en 1994 à la Direction des relations extérieures du Forum des Images. Il rejoint le groupe MK2 en octobre 1995 comme Directeur de la communication, avant d'en devenir Directeur général adjoint en charge de la direction artistique, de la communication, du marketing et des ressources humaines. En 1999, il intègre le groupe Paradis Films / Océan Films Distribution pour développer et produire des films asiatiques ("In the Mood for Love" et "2046" de Wong Kar Wai, "Millennium Mambo" et "Three Times" de Hou Hsiao Hsien). Il y crée également la structure dédition DVD, qu'il dirige (45 titres édités, et réalisation du premier HD DVD français), ainsi que lensemble de lactivité internet. Il prend son indépendance en 2006 pour créer sa société Vous allez voir et travailler à la postproduction de "My Blueberry Nights" de Wong Kar Wai et produire "I travelled 9000 km to give it to you", le court métrage du réalisateur en hommage au cinéma pour célébrer les 60 ans du Festival de Cannes. Fin 2007, il est nommé Directeur Général de l'EPCC Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image, à Angoulême. Il est reconduit à son poste en 2010 et prolongé en 2013. Il sengage en 2015, pour le groupe Média Participations, dans une mission de consultant sur «R/O Institute», émulateur de héros et univers transmédia.

En mai 2016, il est nommé Directeur Adjoint de l'Etablissement de communication photographique et audiovisuel de la défense). Etablissement public administratif sous la tutelle du ministre des armées, lECPAD est un centre darchives et de production audiovisuelle de premier plan, bénéficiant du savoir-faire de ses 265 professionnels, militaires et civils, et reconnu par ses partenaires de la Défense et les professionnels de limage.



Gilles Ciment mène depuis trente ans une réflexion sur le cinéma (en particulier lanimation) et la bande dessinée, qui l'a conduit à collaborer à de nombreuses publications critiques ou historiques (notamment "Positif" où il dirige de nombreux dossiers, "9ème Art", "CinémAction", "Les Cahiers de la bande dessinée", etc.) et à enseigner plusieurs années à l'Université (la bande dessinée à Paris-I Panthéon-Sorbonne et le cinéma à Paris-X Nanterre). Il a également dirigé plusieurs livres, collaboré à de nombreux ouvrages et assuré le commissariat de plusieurs expositions.

Expert auprès des Commissions d'avances sur recettes et d'aide au développement du CNC, il siège à la Commission d'aide au développement de projets pour les nouveaux médias, le cinéma et la télévision (CNC), à la Commission davance sur recettes (CNC) et à la commission Beaumarchais-SACD pour les séries et spéciaux TV danimation. Il a également participé à de nombreux jurys de festivals, fut membre pendant six ans du Comité de sélection du Festival de Cannes, chargé par Gilles Jacob de la sélection des courts métrages, et membre de la Commission des Prix de qualité pour le court-métrage au CNC. Il est depuis 2016 membre du prix Artémisia.

Il fut enfin Président de 2004 à 2007 de La Maison des Auteurs, qui accueille en résidence à Angoulême dessinateurs, illustrateurs, réalisateurs danimation et artistes multimédia, et est membre fondateur de lOuBaPo (Ouvroir de Bande dessinée Potentielle). Il est encore membre du conseil d'administration de Diversum, qui promeut l'économie mauve au niveau mondial, et vice-président de 16000 Images, qui regroupe les entreprises de l'image et du son en Charente.

Pour un scénario de long métrage, il a été lauréat de la Fondation Beaumarchais, puis finaliste du Grand Prix du Meilleur Scénariste.



Officier des Arts et des Lettres, Commandant ad honores de la Réserve citoyenne, GILLES CIMENT est marié et père de deux enfants.



