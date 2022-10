Gilles Colovray - CAP NUMÉRIQUE

"Prendre en compte le digital pour faire évoluer son organisation est aujourd’hui primordial. Efficacité et réduction des coûts sont les maîtres mots de cette démarche de changement. C’est de ce constat qu’est née CAP Numérique : le Conseil, l’Accompagnement et la Performance sont les trois clés d’une conduite de changement réussie vers l’ère du numérique."

Gilles Colovray, gérant de CAP Numérique

Le numérique peut toutefois provoquer une rupture des processus métier (modification du fonctionnement existant). Pour une conduite du changement réussie, CAP Numérique propose un accompagnement clé en main dans trois domaines de compétences :



- Accompagnement numérique des TPE et PME (BTP) : aide l’entreprise à définir, piloter et exploiter son projet numérique grâce à un accompagnement sur mesure.



- la Formation aux Marchés Publics : CAP Numérique, déclaré comme organisme de formation, intervient pour la veille, la réalisation du mémoire technique et la réponse électronique aux appels d’offres des marchés publics.



- Planning et rapports de chantier : planifiez et simplifiez la saisie de rapports dématérialisés. Maîtrisez et connaissez l’état d’avancement des coûts de votre chantier à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur.



Ils nous font confiance : Vinci Construction, Eiffage Energie, Europ Elec, Jolisol, Cegelec, Audigier, Baget, Bonnet Bâtiment, Berlioz, Aximum, Hugues Construction, Gagneraud Construction, Garcia...

Mes compétences :

BTP

Google Apps

Réponse aux appels d'offres

ZOHO CRM

Suivi de chantiers sur smartphone

Consultant/Formateur Marchés Publics

Géolocalisation

Conduite du changement