Gilles DE VLIEGHER

Je cumule 2 emplois :

- le premier, depuis 1992, chez ASSYSTEM, où après un début d'activité dans le nucléaire, je travaille dans le secteur de l'industrie pharmaceutique depuis maintenant près de 20 ans.

- le second, depuis 2002, chez... ma femme ! Elle s'est installée comme notaire individuel en 2001 et, pour mieux se consacrer à ses clients et à ses dossiers, elle s'est offert mes services à mi-temps pour que je la décharge des autres tâches de gestion d'un office notarial : l'informatique, les fournisseurs, le personnel, etc.

Entre Assystem et l'étude de mon épouse, je gère ce temps partagé de manière complètement flexible, et ce mode de fonctionnement me convient à merveille.



Mes compétences :

Aigle

Bonnes pratiques

BPF

Consultant

Cosmétique

CVC

Droit

Droit immobilier

fiscalité

GMP

HVAC

Immobilier

Ingénierie

Juridique