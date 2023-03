Bonjour,



je me présente Gilles Fernandez, actuellement détenteur d'un titre en informatique système et réseau, Je suis passionné par ce domaine. Un domaine aux milles facettes qui se doit d'être au service de l'optimisation, de la production et de la gestion des entreprises comme de la société.



Je mène en parallèle plusieurs projets personnels pour acquérir encore plus de connaissances avec mon propre matériel (Réseau : switchs, routeurs; Système : hyperviseur esxi v 5.5 ; serveur solaris (Oracle Secure Global Desktop) ,OpenVPN vers un serveur personnel chez OVH, serveur Windows 2012, pare-feu PFsense...)



D'un naturel dynamique, autonome et motivé, rigoureux et méthodique je souhaite mettre à disposition ma polyvalence au service d'une entreprise forte et sérieuse.



Merci pour votre lecture,



Mes compétences :

Installation Informatique

Administration linux

Mise en place de réseaux

Administration système

Technique du son

Administration Active Directory

Electronique Analogique et numérique

Virtualisation VMWARE & HYPER V

BMC ITSM7

SCCM

Server 2012 R2

Server 2008 / R2

OSGD

Solaris

DHCP

DNS

CISCO Meraki (Cloud networking)

Microsoft Exchange 2007

Apache

Kali Linux

BlueCoat

Microsoft ISA

Microsoft SharePoint

Symantec Endpoint Protection