Gilles GAUTHIER

Mes 40 années de carrières m'ont permis d'approcher des domaines d'activités très variés dans des environnements nombreux, au service de différents ministères, en administration territoriale (province, outre-mer et IdF), en administration centrale, en service technique et désormais en établissement public.



Le principal fil conducteur est la réalisation de projets techniques et organisationnels à forts enjeux et contraintes, en environnements complexes, y compris relations au politique : tunnels, barrage et centrale électriques, routes et ouvrages d'art, bâtiments, risques naturels et anthropiques, systèmes d'information RH.



J'y ai acquis une réelle pratique organisationnelle et managériale de différentes structures publiques.



Un autre élément sous-jacent de ma carrière a été la promotion et l'usage quasi-systématique des techniques et outils informatiques, au service des métiers parcourus, même si j'ai désormais perdu toute capacité de programmer !