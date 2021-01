Gilles HAESSIG

Après un nombre d'expériences riches et variées, m'ayant permis de d'appréhender aussi bien les fonctions commerciales, d'encadrement et la connaissance des impératifs industriels, j'ai retrouvé par choix et avec bonheur, depuis quelques années, les routes et les chemins de nos villes et campagnes pour aller à la rencontrer de nos commerces de détail.



Papa heureux et comblé de surcroît, la vie est belle. Et il nous appartient de la maintenir ainsi.



Au plaisir de vous retrouver ici.



Mes compétences :

Développement commercial

Conseil en organisation

Stratégie d'entreprise

Stratégie commerciale

Management commercial

Négociation

Conseil commercial

Microsoft Word

Microsoft Excel

Relationnel