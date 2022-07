Gilles LAMBERT

Bonjour,

Je suis tombé très jeune dans le chaudron de l'informatique ...

En fait dès les prémices de la micro sur TRS80 et VGA System dans les années 1980. J'ai suivi toutes les évolutions avant d'en faire mon métier (ZX80, ORIC, TO7, APPLE II, LISA, APPLE III, ATARI, PET COMODORE ...)

Suite à mon diplôme et après une année de service militaire (à faire de l'informatique !) je suis entré à Alfa-Informatique (SSII) où j'ai fait toute mes gammes : développeur, analyste-programmeur, chef de projet adjoint, chef de projet, responsable de produit et chef de service développement adjoint ...

Puis en 2008, j'ai décidé de tout reprendre à zéro et de faire de l'informatique dans un groupe industrielle me permettant de remettre les mains dans le cambouis et de redevenir un touche à tout : matériel, système, développement, BI, gestion, ...

Dès que j'ai un peu de temps, promis, j'étoffe cette brève description ...



Mes compétences :

Cameleon

Gestion de projet

Management

Management humain

Microsoft Dynamics

Microsoft DYNAMICS AX

Microsoft Excell

VBA