Gilles LAURET

Mon parcours professionnel est jalonné d'expériences multiples dans des domaines opérationnels, techniques et commerciaux du spatial au transport aérien.



Technicien coordinateur au Centre Spatial Guyanais , j'ai eu l'opportunité de vivre une expérience unique au coeur de l'activité spatiale de lancement de 1990 à 1992 à Kourou (Guyane Française).



J'ai commencé ma carrière aéronautique au sein d'Air Guyane pour laquelle j'ai assuré les missions de Coordo trafic puis chef d'escale adjoint . J'ai pu accéder à des fonctions transversales au sein de l'agence de vente de la compagnie, ce qui m'a permis de maîtriser les principales activités de ce secteur commercial dynamique.



J'ai souhaité approfondir mes connaissances techniques et opérationnelles en intégrant la formation de l'ENAC en opérations aériennes en 1996.



C'est en 1997, que j'ai saisi l'opportunité d'assurer les fonctions de responsable d'une agence de voyages (département ventes externes). Après avoir réorganisé le contrôle de gestion du département, j'ai réussi à redynamiser les ventes de mon département en fédérant les membres de mon équipe et en développant l'optimisation des dossiers clients individuels et groupes (+ 20 % d'augmentation de notre CA).



AOM m'a proposé en 1998 d'assurer les fonctions de chef d'escale adjoint ; j'ai accepté ce poste afin de capitaliser la pluridisciplinarité de mes expériences opérationnelles, techniques et commerciales.



En 2000, j'ai rejoint le groupe AIR FRANCE , en pleine crise du transport aérien en France (disparition de nombreuses compagnies aériennes), où j'exerce les fonctions de chef-avion qualifié sur tous types avion.

J'ai souhaité intégrer en 2004, la MSG DAUPHINE, que j'ai obtenu en septembre 2005.

Sujet Mémoire = Création d'un centre de formation Aéronautique sur un micro marché.



EN 2006, j'ai participé à la création d'un Centre de formation aéronautique à Paris pour lequel j'ai pris en charge l'analyse préalable du projet, notamment le Business Plan , le positionnement marketing et l'analyse juridique de l'entreprise.



Aérochallenge Formations et Conseils, SAS au capital de 38000 € est née en janvier 2006. Visitez notre site :Array

Centre de formation à PARIS XIII des futurs hotesses et stewards (PNC) préparant à l'examen CFS de la DGAC et accompagnant les futurs candidats aux sélections des compagnies aériennes (module anglais, tests psychotechniques, exercice de groupe et entretien professionnel).



Steward sur le réseau Long courrier de la compagnie AIR FRANCE depuis fin 2007, je m'épanouis sur le réseau Europe depuis juin 2008.



Je suis open à toute com. Des questions, conseils ... n'hésitez pas, je réponds à tous les messages que je reçois.



A bientôt



Mes compétences :

AIR

Audit

Conduite de projet

Gestion Transport

Management

Management RH

Marketing

Opérations aériennes

PNC

Transport

Transport Aérien

Voyage