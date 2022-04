Gilles Lionel NGONGANG

Passionné d'informatique et de littérature. J'aime à me réinventer continuellement, découvrir et explorer de nouvelles approches, redéfinir mes limites.



"Aux âmes biens nées, la valeur n'attend point le nombre d'années".

#Pierre_Corneille



Mes compétences :

Macromedia Flash

JQuery

XML

SQLite

Oracle

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

JavaScript

Java

HTML5

Cascading Style Sheets

C++

Adobe Photoshop

AJAX

WordPress

PHP

Joomla!

Adobe Illustrator

XHTML

NetBeans

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

XAML

Windows Presentation Foundation

Microsoft SQL Server

Linux

Services web

TypeScript

Web API

Team Foundation Server

Windows PowerShell