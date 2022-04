Gilles LIORET

J'accompagne, je conseille et je recherche des financements pour de jeunes entrepreuneurs.



Depuis 2011 Prise en charge de la direction générale de Kreactive auprès du président fondateur. J'ai pour mission de consolider le leadership de la société en France puis en Europe, où le marché du Mkt Mobile & Réseaux sociaux entame une phase de consolidation. Je dois faire évoluer l’offre entre les métiers de développeur d'applications, de "monétiseur" d'audience et d'éditeur pour créer des modèles économiques complémentaires. Je dois également permettre au groupe d’accélérer sa stratégie de consolidation par des opérations de build-up, dans un marché français "d'agence mobile" qui reste aujourd’hui atomisé.



2009-2011 Restructuration haut de bilan du groupe Numerix en France et levée de fonds. Alors que le marché de l'imagerie médicale passe de l'ère analogique à l'ère numérique, l'offre évolue vers l'intégration de services numériques pour accompagner les centres d'imagerie : organisation des structures, évolution des modèles économiques, création de nouveaux services.



Mes compétences :

Jeux vidéo

Direction générale

Robotique

Levée de fonds

Internet

Coaching

Accompagnement

Innovation