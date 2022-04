EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



2014 / 2017

Spa manager / Supervisor PARPAS GROUP Int (Cyprus)



2013 / 2014

Spa manager Nuxe au Maça Kızı Hotel Bodrum (Turquie)





2012 / 2013

Spa manager au Uspa Majestic Barrière **** (Cannes)

- Consultant / ouverture de Spa Hôtelier ****

- Spa manager au Spa 7 Harmonies Marseille



2010/2011

- Consultant création Spa hôtelier.

- Création d'un Spa hôtelier champêtre.

- F.D Conseil : enseignant en technique de massage.

- Masseur Free lance

- Festival musical « Les Nuits Secrètes » Masseur free lance pour les artistes.



2008/2009

- Élaboration d’un projet de création de spa Hi tech (cocons d’isolation sensorielle)

- F.D conseil : Enseignement en technique de massage Shiatsu (Pôle emploi)

- Festival musical « Les Nuits Secrètes » Masseur free lance pour les artistes.



2005/2008 Paris Groupe SAS Kiétud’

- Responsable du centre Kiétud’ Etoile Paris.

- Responsable du pôle massage du groupe Kiétud’.

- Responsable recrutement du groupe Kiétud’.



2004/2006 Paris F.D Conseil Paris

- Centre de formation esthétique (CAP / BEP / BAC pro / formation continue)

Enseignant (Master classes) en techniques de massage Californien et Shiatsu.



2004/2005 Europe Tournée française avec -M- (Matthieu Chédid)

- Massothérapeute Shiatsu et cours de stretch pour les

Musiciens et toute l’équipe technique (free lance).



2001/2003 Paris Le Amak

- Centre anti-stress forme et beauté (45, Avenue George V).

- Massothérapeute techniques Shiatsu et Californien.



1996/2001 Canada Montréal

- Enseignant des bases théoriques et pratiques

du massage de relaxation (base énergétique orientale Shiatsu).

- Participation au festival Black&Blue.

(Evénement bénéfice pour la recherche contre le SIDA).

- Massothérapeute free lance (Hôtels).

- Accompagnement d'artistes lors de tournées (Zebda, Tri yann, MEG).

- Vancouver et Yukon BC 1999/00 (Reforestation avec les Indiens Aïda).



1989/1996 Paris Espace Vit'halles

- Club de sport spécialisé Fitness.

- Massothérapeute techniques Shiatsu et Californien,

Enseignant en techniques de relaxation et stretch.



1989/1996 Paris Massothérapeute free-lance

- Agences de mannequins Ford (femmes) et Success (Hommes), Compagnies de danse

Contemporaine, Grands hôtels parisiens, Acteurs et tournages

Cinématographiques et Hôtels Parisiens et à Disneyland Paris.



FORMATION _____________________________________________





1985/1986 Colorado USA

- Assistant élève du Maître Kaya Abe (10 mois de stage / technique Namikoshi).



1986/1987 California USA

- Santa Monica Massage School (Etude des techniques Californien et Trager).



1987/89 Montréal

- Centre Yuki Rioux (Etude et diplômes des techniques Namikoshi et Massunaga).



1989 New-York

- Centre Ohashi (Master Class technique Ohashiatsu).



1991/1994 Paris

- Université Européenne de Sinobiologie (Diplômé en Médecine traditionnelle chinoise,

phytothérapie et acupuncture).



2003 Genève

- Collectif d’étude, développement et de recherche en ethnomédecine (C.E.D.R.E).

Médecine traditionnelle chinoise module psychothérapie.



2003 Valence

- Etudiant au C.E.D.R.E. Médecine traditionnelle chinoise module Tui Na /pédiatrie.





LANGUES_________________________________________________



- Anglais / Français: Bilingue

- Allemand : Notions



Mes compétences :

Création

International

Manager

Massage

Massage shiatsu

PHYSIOTHERAPIST

Shiatsu

Spa Manager

Technique

Formateur

Bookkeeping

Business Development

Public Relations

Sculpture