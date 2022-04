Gilles MADEC

9 SECONDES est la 1ÈRE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE POUR LES PUBS VIDÉO EN FORMAT COURT.

En s'appuyant sur une réflexion exclusive, à partir d'une étude réalisée à l'INA, 9 SECONDES conçoit et réalise des publicités TV et web en formats courts ainsi que des affiches dynamiques.



MADEC AND CO, L’AGENCE QUI FAIT VENDRE accompagne des entreprises de taille moyenne dans la conception et la mise en oeuvre d’actions de communication qui produisent des résultats concrets. Plus les enjeux commerciaux sont forts, plus notre savoir-faire en communication est indiqué avec des applications en grands médias TV, web, affichage, presse et bien sûr en print.







REF : EUROGROUP, IFOCOP, KAUFMAN & BROAD, LES SAVEURS DE L'ANNÉE, LES VICTOIRES DE LA BEAUTÉ, LADYDONA, LUCIEN GEORGELIN, MADRANGE, MILHE & AVONS, POM ALLIANCE, PRIDES ARGILE, TROPHÉES DE LA MAISON ... (voir l'actualité de l'agence et toutes ses références surArray).





Avant la création de Madecandco, j'avais assuré 7 ans de responsabilités commerciales dans le groupe PUBLICIS pour des clients tels que Castorama, France Telecom, le Loto Sportif, la Sécurité Routière ou Merlin Gerin.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Audiovisuel

Conception-rédaction

Rédaction de contenus

Community management

Communication

Production audiovisuelle

Réseaux sociaux