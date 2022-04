Gilles MADELEINE-PERDRILLAT

Depuis une vingtaine d’années, je participe à des projets bancaires. La gestion de projet s’inscrit dans un contexte de processus, de structures, de systèmes et parfois de culture. A ce titre j’ai pu assurer à mes clients, dans le cadre de mes fonctions et responsabilités de Senior Consultant en Organisation, que les bénéfices liés à leurs projets soient en ligne avec leurs visions stratégiques. Et pour cela je suis souvent intervenu sur différents facteurs tels que l’adhésion des collaborateurs afin de vaincre leur résistance aux changements, la communication individuelle et collective, la coordination des équipes y compris dans une approche de transversalité. Mais également la planification des tâches, travaux et suivis (délais et coûts par exemple) nécessaires à la réussite du projet.

A l’aise dans une approche organisationnelle, informatique et managériale, ayant une personnalité ouverte, communicative mais aussi autonome, j’ai su m’adapter à des environnements et des contextes très différents les uns des autres.

C’est exactement ce qu’aujourd’hui je souhaite apporter à l’entreprise (de la start-up au cabinet de conseil) qui voudra s’adjoindre mon savoir-faire et mon savoir-être.