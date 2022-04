Gilles MAHIEU

- Responsable de l’atelier de montage : suivi des commandes et des réceptions des verres, supervision des montages

- Responsable technique et qualité des achats de montures

- Conseil et vente optique et instruments

- Formation des apprentis au montage et à la vente

- Responsable de la mise à jour du système informatique : changements de tarifs, nouvelles versions des logiciels Optimum, Activisu et Opsys



Mes compétences :

Internet

Montage vidéo

Conscience professionnelle

Gestion