J'ai travaillé dans des société sérieuses et j'ai même monté une société d'informatique.

Maintenant je travaille de chez moi, je suis expert par ci, développeur par là et surtout j'écris et je chante des chansons.

Je n'ai pas beaucoup d'objectifs de carrière.



Mes compétences :

Cms

CMS open source

Open Source

Qt4