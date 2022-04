Gilles MALICHARD

Actuellement en création d'entreprises, je travaille sur Sophia Antipolis depuis de nombreuses années.



Mes diverses expériences d'ingénieur d'affaires et d'ingénieur projets dans les domaines WEB, BI, ERP, CRM, m'amène à avoir une connaissance assez large des systèmes d'informations.



Je suis passé du développement logiciel, consulting technique et fonctionnel, gestion de projets et d'affaires jusqu'à la vente de solution et de services.



Secteurs d'activités : Technologique/Télécoms, Industrie, Transport, Public, Finance, Services



Si vous souhaitez échanger avec moi sur différents sujets, sachez que je suis ouvert à toutes les discussions et reste en permanence à l'écoute du marché et de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Compétences fonctionnelles et organisationnelles,