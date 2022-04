Gilles MARGUERAT

SITE INTERNET

LE STUDIO VISION ACTUELLE

Je crée le studio photo Vision Actuelle à Seynod près d'Annecy en 1993, après 8 ans d'expérience dans un studio de photographie publicitaire à Genève spécialisé en bijouterie (Chayto, Bulgari, Patek Philippe, Audemard Piguet, Vacheron Constentin, Piaget) ce qui m'a formé à la rigueur de l'éclairage et de la mise en place d'objet minutieuse.

Aujourd'hui ma clientèle est essentiellement tournée vers l'industrie, l'architecture et la décoration intérieure.



PHOTO PANORAMIQUE

Spécialisé également dans la photo panoramique par assemblage, je réalise des visites virtuelles de lieux destinés à l'impression numérique (7 x 1,30 metres à 72 dpi) et des animations 360° d'objets pour internet.



OBJETS 360°

Nous réalisons des prises de vues destinées à faire tourner un objet sur 360° pour une meilleure visualisation sur internet.



PHOTOS AERIENNES

Beaucoup de clients ne peuvent accéder à la photo aérienne pour une question de budget; Le coût horaire d'un hélicoptère n'étant pas à la portée de tous, j'ai étudié les différentes possibilités de prendre des photos depuis le ciel; Ballon captif, mât téléscopique, ULM, drône... Pour les uns il y a trop de contraintes quant à la qualité photographique, pour les autres un budget encore trop élevé. Mon choix s'est donc porté pour la prise de vue depuis un parapente motorisé, aéronef maniable, au décollage depuis (presque) n'importe quel champs. En 2012, ma clientèle en photographie aérienne est principalement des agglomérations, des communautés de communes, du grand BTP et représente 15% de mon activité.



PHOTOS TRES HAUTE DEFINITION (GIGA PIXELS)

Assemblage de plusieurs dizaines de photos permettant soit:

-d'imprimer sur de très grands supports tels que des fonds de stands ou des bâches d'immeubles.

-de zoomer sur internet, jusqu'à voir des détails au coeur d'un panoramique ou d'une photo de produits.



EQUIPEMENT

Le studio est équipé d'un dos numérique sur boitier moyen format et sur chambre SINAR. Je n'ai plus touché un film depuis 2003; toutes les demandes de mes clients étant en numérique.



MOBILITE

Je me déplace en Suisse, Allemagne, Italie, Maroc et Corée pour les besoins mes clients.



SECTEURS D'ACTIVITES

J'ai la chance de travailler dans un domaine passionnant, car tous les jours je vois des personnes, des métiers, des techniques et des produits différents.

Je produit des photos dans les domaines suivants: Bijouterie, décoration, architecture, travaux publics et l'industrie en général.



MON PARCOURS

Après un bac D en 1977, j'ai poursuivi une formation de photographie publicitaire à l'école d'arts appliqués de Vevey en Suisse.



Service militaire dans les parachutistes au 1er RHP à Tarbes dont 6 mois au service des Nations Unies en tant que casque bleu au Liban en 1981.



QUELQUES REFERENCES

Staubli, Prévost, Somfy, Salomon, Millet, Lyon Turin Férroviaire, ATMB, Société du Tunnel du Frejus, Alliance Concept, Bureau d'Etudes Annécien, Volvo Compact Equipment, Amphénol Socapex, Biosafe, Vulli.



