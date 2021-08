Je dirige le cabinet d'assurance AXA PREVOYANCE & PATRIMOINE situé sur Roquebrune-sur-Argens.



Spécialisé dans la protection financière des particuliers, professionnels et des entreprises.



C'est tout ce qui touche à La Prévoyance, La Santé, L'Epargne et la retraite.



Mon métier, je le répète ! c'est de protéger les gens, de Garantir leurs revenus et leur activité quoiqu'il arrive !



Ma mission consiste à vous accompagner afin de :

- Garantir votre activité (Prévoyance, maintien de vos revenus, décès, complémentaire santé, cession d'activité, assurance emprunteur)

- Vous conseiller et mettre en place une stratégie retraite personnelle et collective.

- Structuré et optimiser la gestion de votre épargne afin de mieux répondre à vos attentes, mais également préparer sa transmission.



Vous êtes chef d'entreprise, profession libérale, salarié, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone afin que je puisse, avec vous, établir votre bilan social et patrimonial pris en charge par mon cabinet.



Au plaisir de vous rencontrer prochainement.



Gilles MARIOTTI

07 51 37 63 50