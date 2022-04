Gilles MARIVIER

Artiste numérique de 41 ans, j'ai commencé mon parcours par des études d'électronique dans les années 90. La musique a été un loisir jusqu'en 2011. Cette activité a pris un tournant en 2012. Confronté au handicap dans mon entourage, j'ai construit un projet electro à partir d'un besoin spécifique : rendre accessible la pratique instrumentale à n'importe qui. C'est ainsi que j'ai commencé à développer mes propres interfaces musicaux électroniques à partir de capteurs de mouvements. Depuis 2014, j'applique ces systèmes à des projets de danse (compagnie Anqa), de performances de musique electro (spectacle Dark, collaborations avec Insula Orchestra, et Le Cube), et de rééducation motrice et cognitive (recherche clinique). Je propose également des animations dans l'événementiel (France 3 Pays de la Loire, Carreau du Temple). Mon premier album est diffusé depuis le 22 mai 2016.



Mes compétences :

Electronique embarquée

Art numérique

Electronique numérique

Electronique analogique

Audacity

Cubase

Arduino

Processing

Usine

Max/msp