Gilles MARTINEZ

Au sein de l'Unité Protection Juridique de Bordeaux, nous sommes chargés de conseiller une clientèle de particuliers sur leurs droits et leur recours. Nous intervenons également aux côtés de nos assurés afin de résoudre rapidement et efficacement leurs litiges. Enfin, nous prenons en charge les frais d'avocat lorsque le recours judiciaire devient nécessaire.



Pour nos client bailleurs, nous offrons également un service de garantie locative complet afin de faire face aux aléas de la location.



PACFICA est une entreprise en pleine croissance. Nous sommes amenés à recruter régulièrement de nouveaux juristes compétents et doté d'un bon relationnel afin d'assurer la meilleure qualité de service à nos clients.



Mes compétences :

Juriste

Process

Performance

Recrutement

Management

Optimisation

Pilotage

Assurance

Responsable d'équipe

Service

Protection juridique