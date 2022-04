Interview_27_1932De la peinture à la sculpture, il n’y a qu’un pas (autre que phonétique!).

La créativité, l’émotion, les inspirations sont simplement interprétées et personnalisées d’une manière différente.

Gilles Martinrambaud est devenu un "metalicar", un sculpteur métal qui n’a rien perdu de sa sensibilité et de son toucher de peintre...





Interview de Gilles Martinrambaud par Vibration Clandestine.





Vous avez été l’élève de Jean Dulac père. Quels souvenirs, quelles expériences en gardez-vous ?



Ce fut mon premier contact avec le monde artistique, J'ai un souvenir des ateliers de peintres, ceux-ci renferment un tas d'odeurs caractéristiques : thérebentine, huile de lin, fixatif, tout cela donne une ambiance très particulière.

Je l'avais d'ailleurs recréée dans mon propre atelier. Jean Dulac était un personnage très attachant, un sculpteur qui avait notamment, travaillé chez Landowski. Il s'était mis, avec grand talent à la peinture et il est encore actuellement une référence Lyonnaise (http://dulacjean.free.fr/index2.html?biographie.html ).

J'ai donc étudié le nu, le paysage ainsi que la nature morte, sous différentes techniques : huile, fusain, sanguine, couteau.



Aujourd’hui, votre adoration du travail du métal est totale. Comment avez-vous décidé de changer de support de travail?

Quels ont été les éléments déclencheurs de votre changement de cap ?



Il m'a semblé à un moment donné ne plus progresser dans le pictural. Il me fallait donc trouver une autre forme d'expression, mon côté manuel et la connaissance de la technique me poussa dans cette voie.



Actuellement et jusqu’au 29 septembre 2013, se déroule l’exposition Bancs Poèmes 2013. Une de vos œuvres est sollicitée. Expliquez-nous le concept particulier de l’expo...



C'est la première fois que je participe avec 2 pièces à cette manifestation. Le mieux est de suivre le lien de l'expo :

http://www.2a2b.fr/html/bp2011.html ou de se rendre sur le site «les ateliers du chapeau rouge » à 03210 Souvigny.



En 2012, votre atelier a été ravagé par un incendie. Comment avez-vous réagi face à ce désastre ?



Un incendie entre 4 heures et 5 heures du matin est très impressionnant, surtout quand celui-ci provoque en plus une coupure de courant. On ne peut pas vraiment parler de désastre le mot est un peu trop fort. Ce fut tout de même une très forte émotion avec également une vraie colère contre moi.

En effet le feu a couvé toute la nuit suite à la découpe d'un bout de métal avec une disqueuse, un cas d'école, et la projection du jet de coupe sur un tas de bois bien sec, évidemment. Mais cet incendie m'a permis de refaire complètement l'atelier, plus de stock de bois, une prudence accrue, ainsi que l'achat d'une scie fraise (découpe avec mélange d'eau .



