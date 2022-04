Gilles MARTY

En recherche d'un collaborateur "chargé de clientèle" pour développer le portefeuille des agences sur les marchés des Professionnels et des Entreprises dans les domaines de l'IARD (RC, DAB, Flottes, RCMS) et de la Vie (Retraite, Placements et Assurance Collectives)

Poste évolutif si le candidat sait s'investir dans un projet d'avenir





Gérant Associé de la SARL ADM Assurances (Agent MMA)



Notre équipe de 15 personnes est présente dans le Lot et Garonne sur les villes d'AGEN, MARMANDE, NERAC et TONNEINS

Apres avoir démarré ma carrière dans l'assurance à LA MONDIALE dans la région PACA, j'ai en 1993 intégré le réseau spécialisé des MMA en Assurances de Personnes.

En 2000, je rejoins la région Aquitaine pour prendre en charge le développement des Assurances de Personnes sur la région Bordelaise.

En Janvier 2005, je me lance dans l'aventure de la création d'entreprise en association pour créer ADM Assurances.

Mon rôle consiste à aider mes clients particuliers, professionnels et entreprises à comprendre et à déterminer leurs besoins.

Dès lors je suis en mesure de leur apporter l'ensemble des solutions d'assurance que nous aurons déterminées ensemble.









Mes compétences :

ANI

Assurance

bourse

Conseil

Conseil entreprise

IARD