Gilles MASSO MISSE

J,exerce comme partenaire commercial du groupe les bâtisseurs réunis sis a bonanjo a coté de la bicec.j,effectue aussi des activités de consultance en communication et marketing a la chambre de commerce au sein de la représentation AGOA(africa growth and opportunity act)et au centre de formation maritime bateau école 2000placement.avec l,aide de certains partenaires ,j,ai monté un site d,intermediation et d,analyse de l,information du continent pour apporter un peu d,éclairage sur les événements qui se déroulent sur le continent africain.



Mes compétences :

Ambition

Assiduité

Dynamisme

Sens des responsabilités