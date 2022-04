Gilles MASSOL

De formation Technique et Commerciale, je suis un cadre polyvalent ; Manager, Commercial, Technico-commercial, Project Manager certifié IPMA avec un parcours professionnel dans plusieurs secteurs industriels, des expériences en matière de résolution de problèmes, de prise de décisions et de gestion de projet global.



J'ais une préference pour la fonction développement; j'aime prendre les devants et agir.



Je suis particulièrement à l'aise pour :

Examiner la viabilité et la faisabilité d'un projet.

Etudier la valeur de nouveaux produits ou de nouveaux marchés.

Planifier et mettre en place des systèmes et des méthodes pour concrétiser des idées.

Structurer des activités.

Concevoir des systèmes de contrôle.

Explorer, examiner et developper des applications nouvelles.