Gilles MATON

Inscrit au Barreau de Lille depuis 25 ans, et après avoir évolué au sein de cabinets de droit des affaires pluridisciplinaires, j'ai créé une structure indépendante principalement dédiée au conseil et à la défense des PME dans le domaine de la propriété intellectuelle mais également des contentieux de tous ordres, notamment dans le droit pénal des affaires.



Plaideur accompli, mon expérience me permet de fournir des prestations adéquates de conseil, en amont de tout contentieux, permettant le plus souvent de prévenir les litiges.



Proximité et réactivité ! J'ai à cœur de fournir une prestation de qualité dans le cadre d'une relation personnalisée et transparente avec les clients.













Mes compétences :

Agent commercial

Arbitrage

Brevet

Commercial

Droit

Droit européen

Droit social

Propriété industrielle

Propriété intellectuelle

Prud'hommes

Société

Droit des affaires