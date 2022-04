Gilles MAUDUIT

Enseignant les sciences au secondaire depuis 1980, j'ai suivi le développement du numérique dans l'éducation en vivant les différentes mutations technologiques. Des sessions de formations dans plusieurs organismes et mon goût pour l'innovation pédagogique et la veille technologique m'ont permis d'accéder rapidement à la fonction de référent TICE, notamment dans un projet international.

Actuellement, je m'efforce d'accélérer au sein de l'équipe collégiale le passage à l'éducation dite mixte, alliant le présentiel et la classe numérique inversée, et de favoriser la mise en place du travail coopératif et de l'apprentissage entre pairs.

En relation avec plusieurs enseignants innovants et formateurs numériques, je teste pour mon établissement les nouveaux outils pédagogiques et les partage au sein de l'ENT Collège Feillens.

Par ailleurs très intéressé par toutes les techniques de coatching et de développement personnel, je m'efforce de les utiliser en milieu scolaire pour accroitre la motivation des élèves.

Webmestre autodidacte, je suis en charge de la conception et de l'administration des sites web de la communauté éducative.



Mes compétences :

Enseignement

Webmaster