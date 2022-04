SpiruCi est une ONG apolitique et non confessionnelle qui travaille sur deux axes principaux : "Malnutrition/Pauvreté/VIH" et "Eau/Hygiène/Assainissement"... avec un dénominateur commun... les quartiers précaires d'Abidjan et plus particulièrement de Yopougon.



SpiruCi est la dénomination courte pour La Spiruline en Côte d'Ivoire. Nous faisons de la spiruline une des réponses possibles à la problématique que nous adressons.