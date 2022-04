Gilles MELOT

Connaissances Systèmes d’Exploitations : Windows XP, Vista et Windows 7.

Connaissances Bureautiques : Word, Excel, PowerPoint, Visio.

Connaissances Bases de données : Access, DbaseIV et SQL.

Connaissances Réseaux : Gestion Réseaux Microsoft et TCP/IP, WAN, LAN, VPN MPLS, VOIP et TOIP.

Connaissances réseau mobiles : GSM / GPRS / 3G / LTE

Connaissances Serveurs : Serveur de messagerie Exchange 2003/2007, Serveur Windows 2003/2008.

Formation CISCO CCNA (ICND1 et ICND2) Interconnexion des réseaux

Formation Transact SQL (SQL 2315), Développement Microsoft SQL (SQL 2327) et Administration SQL 2000 (SQL 2321)

Solution Opérateurs : ADSL, SDSL, FO, VPN privé et MPLS, Cloud (Messagerie externalisée, Sauvegarde en ligne, NDD...)



Gestion de projet informatique : Conduite de projets depuis le recueil du besoin utilisateur jusqu’à la mise en service opérationnel, comprenant la compréhension des processus, le développement, le déploiement, la formation, l’accompagnement et la conduite du changement.



Autres : Management des équipes, communication et relationnel auprès des équipes et de la clientèle, gestion des risques, gestion (Processus, Méthodes…) de projets informatiques.



Mes compétences :

Gestion de projet