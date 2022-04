Gilles MENAND

Aprés 9 ans de conduite dans le transport, je souhaite donner un nouveau tournant à ma carriére professionnelle et m'orienter vers le métier d'exploitant.



Au cours de mon parcours, j'ai appréhendé les différentes missions d'un chauffeur poids lourd, je connais les spécificités liées aux différentes législations, aux aléas de la route ainsi que celles du transport de denrées périssables.



Grace à ma capacité d'adaptation et à mon organisation, je peux assurer l'intégralité des missions qui me seront confiées, ce qui garantira le bon fonctionnement de vos services.

Mon sens du relationnel permettra également d' instaurer un bon contact avec les chauffeurs et d'etre à l'écoute des clients.



Malgré mon manque d'expérience et de connaissance des logiciels propre à chaque société, je posséde une certaine légitimité envers les conducteurs routiers du fait de mon expérience de la route.



Mes compétences :

Organisé

ponctuel