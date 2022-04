Gilles MIDOT

L'agence GM INVESTIGATIONS PRIVÉES implantée à AUDINCOURT dans le DOUBS (25) réalise enquêtes et investigations pour les particuliers, professionnels et commerciaux. Spécialisée dans le droit du travail, notamment dans le domaine des infractions liées au travail illégal et aux fraudes, nous nous mettons à la disposition des entrepreneurs. Nous pouvons également travailler en partenariat des chaînes d'hôtels, clubs, campings, etc... pour évaluer leurs prestations et le personnel (client mystère). Rendez-vous sur le site web de l'agence : http://www.detective-midot-doubs.fr



Mes compétences :

Enquêtes

Enquêtes de terrain

Droit du travail

Lutte contre la fraude