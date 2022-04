Gilles MOLANDRINO

Je suis économiste de formation et ingénieur du développement local.



Je souhaite participer à la mise en œuvre de politiques publiques, mais aussi d'accompagner à la création, au développement et à l'implantation sur le territoire d'entreprises et d'entrepreneurs responsables, au sein d'une collectivité, d'une association et/ou dans un contexte de coopération internationale.



MOBILITE INTERNATIONALE





Spécialités:



Conduite de projet de développement local



Élaboration de diagnostic stratégique : enquêtes de terrain, identification de besoins avec les parties prenantes, définition de plans d’actions

Utilisation des outils de la Gestion de Cycle de Projets : planification, organisation, gestion budgétaire

Conduite de projet de type développement économique local, plan de développement communal

Mise en place d’indicateurs d’évaluation dans un objectif de concertation auprès des parties prenantes

Achats et consommation responsable

Etudes socio-économiques



Animation / Communication



Maîtrise de techniques de création d'Intelligence Collective : Pro Action Café, World Café

Animation de méthodes de réunions participative

Communication interne au réseau : transmission d’informations, médiation d’actions



Création et gestion de partenariats



Recherche de financements

Sensibilisation à la nouvelle économie et à la Responsabilité Sociale des Entreprises



Informatique



Maîtrise du Pack Office

Usage courant d'Internet



Mes compétences :

Intelligence collective

Développement territorial