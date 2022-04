Gilles MOLLARD

Savoyard d’origine, j’ai grandi dans la ferme familiale, « la tête dans les étoiles et les pieds dans la boue », très belle école de pragmatisme et d’humilité.



Avant de rejoindre Truffaut en qualité de Président , j’ai effectué un parcours multi-métiers et multiculturel guidé par mes passions pour l’alimentaire, le retail, la satisfaction client, le management d’équipes, l’international, l’envie de toujours défricher, découvrir, créer et développer.



Tout au long de ces années j’ai eu le plaisir de gérer des marques puissantes, food et non-food, et d’exercer une grande palette de responsabilités fonctionnelles et opérationnelles au sein de groupes internationaux reconnus, ce qui m’a permis d’engranger expériences et expertise :

- Agir dans des environnements internationaux et en forte mutation ;

- Concevoir et conduire des stratégies de changement, de retournement et de développement ;

- Maîtriser l’ensemble des composantes de l’entreprise ;

- Encadrer, entraîner et faire grandir des équipes.



… expériences et expertise dont j’ai exprimé la synthèse dans mes responsabilités de directions opérationnelle et générale depuis plus de 15 ans ; et notamment depuis 2006 dans mes attributions de DG Toys R Us, à la tête d’une « grosse PME » et d’une marque enseigne extraordinaire, leader incontesté sur son marché, où j’assume au quotidien la lourde mais excitante tâche de « 1er assistant du Père Noël » !



Adepte d’un management baladeur et catalyseur des énergies individuelles dans une logique d’intelligence collective, résolument optimiste, j’aime m’investir et me passionner pour des challenges d’envergure conjuguant dynamisme, efficacité et plaisir, avec comme objectifs principaux de séduire le client, mobiliser l’équipe et « épater » l’actionnaire.



Ouvert sur le monde et les autres je fais mienne cette très belle phrase d’Eleanor Roosevelt:

" L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves".



Mes compétences :

Distribution

Distribution Alimentaire

Jouets

Non alimentaire

Puériculture

Ressources humaines

Direction générale

Management