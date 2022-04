Entrepreneur sur le département de l'Yonne j’exerce dans le domaine de l'installation de la télévision satellite, hertzienne et IP en collectif ou particulier, distribution via fibre optique et le déploiement de bornes et relais wifi/gsm.



Mes compétences :

ADSL

Cinéma

CPL

Home Cinema

Internet

Plasma

Courants Porteurs en Ligne