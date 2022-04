Gilles MONTEIL

Depuis vingt ans, j'ai à cœur de soutenir les projets informatiques à « plus-value » sociale, culturelle et citoyenne et d'en promouvoir les usages.



Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, en tant qu'administrateur ou fondateur d'associations, je suis régulièrement associé à des projets de coopération.



J'aime explorer les organisations qui donnent du sens aux pratiques économiques, en privilégiant les relations humaines.



Récemment j'ai suivi une formation professionnelle, qui m'a permis de consolider et d'enrichir ma culture de l'ESS, d'acquérir des méthodes de diagnostic global et de conduite du changement.



Mes compétences :

Economie sociale et solidaire

Veille internet

Vidéoconférence

Conduite de projet

Gestion de projet informatique