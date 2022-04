Gilles MOSBACH - MULLER

Président d'une Société étrangère basée aux Seychelles active dans toute la zone océan indien la réunion île Maurice, Madagascar, Kenya, Mozambique, Tanzanie, recherche en permanence des produits à commercialiser actuellement l'île Maurice est privilégiée étant donné la suppression des taxes douanières entre la réunion et Maurice au 1ier juillet 2015, je dirige plusieurs agences et personnel dans les pays référencés ci-dessus, actuellement nous importons des pierres précieuses et des métaux précieux de Madagascar, nous exportons des produits alimentaires de la réunion à Maurice, du matériel lourd pour les cuisines professionnelles de la Chine vers Maurice et Madagascar, et bien d'autres affaires, si vous avez des produits sérieux à nous proposés n'hésitez pas à me contacter pour étude.



