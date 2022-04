Gilles MOSDIER

Mon activité consiste actuellement à participer au développement des affaires vers l'Allemagne de sociétés non concurrentes du secteur des microtechniques. Je bénéficie d'une grande expérience de l’exportation en milieu industriel dans des secteurs tels que le découpage et le décolletage, dont la dernière est la suivante :

- Partenaire de PMI depuis 1992, auxquelles j‘assure les services suivants :

* La prospection en Europe (participation aux salons professionnels ; prospection par Internet et déplacements)

* Le suivi des offres et des affaires



Si vous recherchez un commercial export expérimenté en milieu industriel, je vous propose de mettre mon expérience au service de votre société en assurant à plein temps un service de prospection et de suivi des affaires à l’international.



Mes compétences :

Persévérant