J'ai 55 ans.

mon activité est la régénération des batteries de démarrage, traction et stationnaire.

je commercialise des régénérateurs de batteries sur la France et les Dom Tom, une partie de l'Europe et l'Afrique.

je propose également la maintenance préventive de parc de batteries, ainsi que la vente de batteries neuves lorsque les batteries sont trop usées pour être régénérées.

nous sommes un réseau de 8 centres en France à proposer nos services.

contactez moi au 0615 800 166.

à bientôt.

Gilles MOUNIER.



Mes compétences :

Vente

Manutention

Véhicule électrique