Gilles MOUREAU

Actuellement en poste chez Krauss Maffei en tant que Responsable Grands Comptes Europe Service et Pièces détachées et rattaché directement à notre maison mère de Munich. Cette fonction à pour but le développement de la vente de services et de nouveaux support adaptés à nos Clients (transfert de machine, energy management, unités de plastificaton,etc) et augmenter le relationnel avec nos Clients principaux tels que Faurecia, Platic Omnium, Valeo, Visteon, Aptar Group (Valois pharm et cosmétique), Rexam et Legrand.

Avant ce poste j'étais Responsable SAV Krauss Maffei France et Nord Afrique avec une équipe de 16 personnes.

Auparavant j'ai travaillé 10 ans chez Husky avec différents rôles tels que Technicien SAV au départ, Responsable SAV France (gestion de 8 personnes) et Nord Afrique, support ventes, Directeur Technique (gestion du SAV et du centre technique France pour les tests Clients).

Avant Huky j'ai travallé 8 ans chez Krauss Maffei France comme technicien SAV et auparavant deux années chez Rexam à Tournus comme technicien de maintenance



Mes compétences :

Implication

Management

Plasturgie

Service Management

ventes