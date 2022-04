Gilles MOYEN

DIRECTEUR DE LA MFR D’ARRADON.

La Maison Familiale de la Forêt et de l’Environnement est un

lycée professionnel et une antenne CFA, c'est une association loi 1901.

Je suis chargé de la gestion des ressources humaines, administratives, financières et pédagogiques.

Je suis responsable du développement de l’association et des projets de formation.



Mes compétences :

Enseignement

Gestion administrative et budgétaire

Management des ressources humaines

Développement des compétences

Audit interne

Veille stratégique et juridique

Animation d'équipe

Développement produit

Animation de formations