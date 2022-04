Gilles NEETESONNE

Après 25 année passées au Crédit Agricole, en 1999, je me suis lancé en avec deux collaborateurs et amis dans la création de notre propre entreprise.



Mon expérience regroupe différentes fonctions liées à l’expertise technique articulée autours du MAINFRAME MVS, au management, à la conception, à la réalisation et à la vente de prestations intellectuelles et de solutions globales dans divers secteurs tels que :

L'assurance, la banque, l’édition de logiciels ainsi que la distribution.

Impliqué dans divers projets au cours de ma carrière, mes compétences m’ont permis d'occuper différents postes.



Mes compétences :

Musique

Voyages

TWS

CICS

COBOL

MQséries

REXX

z/OS

DB2