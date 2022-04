Gilles NOVARINA

Economiste et urbaniste. Titulaire d'un doctorat en urbanisme et d'une habilitation à diriger des recherches obtenus à l'Institut d'Urbanisme de Grenoble (Université Pierre Mendès France).



Auteur de "Plan et projet. L'urbanisme en France et en Italie" (Anthropos, 2003) et de "Sociétés urbaines et nouvelles économie" (L'Harmattan, 2010).



Co-auteur de "De la technopole à la métropole ? L'exemple de Grenoble (Le Moniteur, 2015).