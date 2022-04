Gilles OKOBET

Je suis un passionné de tennis depuis l'âge de treize ans.

Je le pratiquai tout en étant étudiant.Je donnais également des cours de façon occasionnel,à des proches.Par la suite,j'ai travaillé dans un club privé,ou j'étais chargé des inscriptions,de la gestion du fichier adhérents,et de l'animation du lieu lors des tournois.En dehors de mes heures de travail je m'entrainais ,avec des joueurs de seconde série, afin d'obtenir un niveau de jeu convenable.Par la suite ,j'ai changé de club et je jouais de mieux en mieux.

J'ai passé la première partie de la formation qui m'a fait comprendre que mon avenir se ferait dans ce domaine.Et depuis, je travaille de façon permanente sur différentes structures,et j'ai énormément progressé dans le métier et dans le jeu.

Je m'entraine énormément à raison de 1O heures d'entrainement par semaine ( musculation;

cardio,endurance et spécifique tennis avec des joueurs classés). Toujours aussi passionné par ce métier et ce sport.



Mes compétences :

Conseil en management

Vente directe

coach de tennis