Dès que j’ai pu tenir un crayon, je me suis mis à dessiner, depuis, je n’ai jamais arrêté.

Tous ce qui concerne la femme et son esthétique me passionne, je suis volontaire, motivé, je me donne à fond dans tous ce que j’entreprends avec la rage de réussir, en plus j’ai un moral d’acier.

J’ai de grandes ambitions pour ma future carrière et bien qu’étant conscient des innombrables difficultés qui m’attendent, je suis près à les affronter et les surmonter.