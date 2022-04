Gilles ORAIN

Juin 2013

Refonte Etat facture Chez G.L Events SQL server 2008 Crystal Reports XI .

2011

Création COGEOD

2010 à 2011

Création gestion sites Web

2008 à 2009

Technicien d'analyse Crystal Reports XI BOLLORE

2007 à 2008 : Technicien d'analyse Crystal Reports XI MAG (groupe Pitney Bowes) Fontenay/bois(94)

2006 à 2007 : Technicien d'analyse Crystal Reports X AGIP siège social Lyon 69002

2006 : Remplacement chez KEARIS sur AS400.

Dépannages informatique particuliers en Freelance

2003 à 2005 :

Etude et développement d’une application de gestion de quittances pour un parc locatif de garages, VB6 et Crystal-Reports Base Access.

Mise en place réseau dans un PME.

Etude de création d’entreprise en Dépannage Informatique, étude projet dans le secteur immobilier.

Août 2001 à Octobre 2003 : COACH’IS - SSII - Lyon (69)

Analyse technique et développement sur AS/400 puis en VB6 et Crystal-Reports

Avril 2000 à Juillet 2001 : GFI - Lyon (69)

Analyse technique et développement sur AS/400

Août 1999 à Déc 1999 : KLINOS –Lyon (69)Ingénieur d’études en informatique



Mes compétences :

Visual Basic 6

Maintenance informatique

Seagate Crystal Reports

SQL

IBM AS400 Hardware

CL

XSL

XML

RPG4

Query

Microsoft Access

HTML

Personal Home Page

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET Technology

Linux

GAP III

Visual Basic for Applications

Visual Basic .NET

Visual Basic

SQL Management

RPG400

PC Hardware

Oracle PL/SQL

Oracle 9i

Oracle 9

Oracle

Navision

MySQL

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft C-SHARP

Linux Fedora

Lawson M3

Java

ILE

IBM WebSphere

IBM OS/400

DB2

Cascading Style Sheets

ASPX

Crystal Report

Dépannages informatiques particuliers, formation e

Gestion du matériel informatique chez COGEOD. Admi

Aministrateur Système Linux

PrestaShop

Ubuntu

WordPress

Microsoft SQL Server 2005

Backup & Recovery > Recovery > Data Recovery