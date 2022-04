Gilles ORSET-PRELET

Après une licence en Droit et une formation au Commerce International, j'ai intégré le Groupe Auchan, puis le BHV (franchisé) comme Directeur de magasin

Depuis 1988 je suis basé à Lyon

En 1994 j'ai repris la structure qui m'employait et je suis devenu concessionnaire de marque.

Mon métier gérant d'Agence Immobilière,"SOPREC" puis "KEOPS" et maintenant "OFYS", spécialisée en immobilier d'Entreprises: vente et location de bureaux, usines, locaux d'activités et commerces.

L'équipe est constituée de 6 personnes.

Notre rayons d'action: Rhône Alpes plus métropole sur mission Corporate.



Mes compétences :

INTÉGRITÉ ÉTHIQUE

Négociation commerciale

Professionnel en comptabilité et finances

Négociation immobilière

Expertise immobilière

services

immobilier d'entreprises