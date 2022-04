Gilles ORTUNO

Après avoir été responsable comptable et financier, contrôleur de gestion puis responsable administratif & financier pour le compte d'un industriel marseillais pendant près de dix-huit ans, je me suis essayé à la création d'entreprise avec plus ou moins de bonheur.

Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un nouveau défi et serais ravi de contribuer par ma motivation et mon enthousiasme au développement de votre entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Affacturage

Gestion administrative

Comptabilité

Assurance

Finance

Gestion financière et comptable