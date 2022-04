Diplômé de Chimie-Physique, puis reconvertit dans le développement informatique, j'exerçe pendant 2 ans en tant qu’ingénieur d’études chez SINORG – Groupe GFI Informatique.



◼ Fin 2000, j'intègre la BU Assurance chez Atos Euronext pour une mission qui durera 4 ans chez Groupama Santé Active (Direction Santé Individuelle) en tant que directeur du projet Euro, puis j'enchainerai plusieurs missions sur la comptabilité du système d’information Cotisations-Prestations, avant d’intervenir sur la migration du SI AIA-Graphtalk vers AVT.



◼ J'opte en 2004 définitivement pour la santé en intégrant successivement des cabinets de conseils spécialisés en santé comme Adylis Conseil et Kadris Consultants.



◼ En 2007, je passe le gué pour intervenir en tant que Responsable des relations partenaires santé chez les enseignes Atol, puis Afflelou. Chez ALAIN AFFLELOU, je deviens le conseiller spécial de Monsieur Afflelou sur toutes les problématiques des complémentaires santé et de leurs réseaux, de syndicalisme et stratégie OCAM.



◼ A la fin 2011 et jusqu'à maintenant, j'ai créé le cabinet VISION'R CONSULTANCE en intervenant comme Consultant indépendant auprès du monde médical et des complémentaires santé pour faire le lien entre 2 activités connexes.



◼ Enfin depuis fin 2013, je me forme et développe mes compétences et mes capacités pour l'accompagnement humain au travers du coaching professionnel avec des outils comme la PNL, les Interventions Orientées Solution, l'hypnose Ericksonienne ou encore la systèmique.



Mes domaines de prédilection sont l'humain et son accompagnement, la communication, la stratégie, et l'innovation, sans oublier la direction de projet.



Il publie quelques tribunes sur Le Cercle Les Echos :

http://lecercle.lesechos.fr/221115733/gilles_oster?tab=0 #contributions



Mes compétences :

Coaching

Strategie

Directeur de projet

Communication

Innovation

Responsable

Assurance

Conseil

Rigueur

Adaptabilité

Santé

Qualité