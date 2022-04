Gilles PANCHERI

Beaucoup perçoivent l'excellent commercial comme celui qui vendrait « un frigo à un esquimau « Mais en avait il vraiment le besoin ??

Mon importante expérience dans le domaine de la vente ne fait que me confirmer chaque jour que lorsqu'on écoute bien on a presque bien répondu.

Si on sait écouter, non seulement on s'attire la sympathie et la confiance de notre interlocuteur, mais on finit toujours par entendre ce que les concurrents ne sauront probablement jamais.

Mon expérience dans la vente de produits techniques et/ou de services aux collectivités et professionnels, m'a appris à développer ce sens de l’écoute active avancée pour contribuer à faire « matcher » le besoin du client avec ma solution.

J'ai pratiqué dans de nombreux domaines où n'étant jamais dans les conditions commerciales des plus favorables, cette démarche analytique de l'acte de vente a fait la différence.

J'ai eu l'occasion d'avoir de nombreux succès dans des contextes difficiles ; des négociations au cents... , des contentieux clients, des positionnements de prix haut de gamme, des marchés de niches, des produits techniques à forte valeur ajoutée, et dernièrement des marchés immergents à l'international....

Chaque jour au gré de mes démarches commerciales et rencontres j'ai su diffuser un enthousiasme hors du commun à mes prospects , clients et collaborateurs.qui me permet de penser qu « un bon conseiller ne manque pas de client ».

A 43 ans, j'ai acquis une maturité professionnelle incontestable qui repose sur 3 pilliers fondamentaux de ma personnalité ; l'écoute, la persuasion et la précision.

2019 s'ouvre à moi comme une nouvelle opportunité pour de nouveaux challenges professionnels, ainsi si vous recherchez un profil de commercial pour des produits techniques et/ou de services aux collectivités et professionnels sur des marchés complexes en France ou Afrique du nord, n’hésitez pas à rentrer en contact avec moi.



Mes compétences :

Analyse financière

Marchés publics

Collectivités locales

Industrie

Maintenance industrielle

Efficacité énergétique

Achats

Management